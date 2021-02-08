شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية مجلس النواب توافق على إعفاء مكافأة أعضاء "الشيوخ" من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، على المادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى تنص على إعفاء أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

جاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة اعتراض بعض النواب على إعفاء مكافاة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب.

وقال النائب محمد إسماعيل، كيف لنا كنواب نصدر تشريعات بفرض ضرائب على المواطنين ثم يقومون بإعفاء أنفسهم؟"

وعقب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، قائلا :"هناك من تفرغوا لأداء المهمة للوطنية فى عضويتهم بالمجلس. والمكافأة التى يحصل عليها العضو لا تكفى مهام الواجبات الاجتماعية فى دائرته".

وقال النائب محمد مدينة، أن ما يحصل عليه عضو الشيوخ مكافأة وليس مرتبا والمكافأة لا يفرض عليها ضرائب، مشيرا إلى أن هذا النص موجود فى لائحة مجلس النواب ولا يجوز أن نفرق بين المجلسين".