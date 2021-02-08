شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة للنواب: نطبق فكرة الحوافز الخضراء لدعم فكرة التوافق البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل مع وزارة المالية فى الوقت الراهن على تطبيق الحوافز الخضراء، وهى فكرة قائمة على أن من يستورد معدات ستحقق كفاءة فى استخدام المياه على سبيل المثال - سيكون له حوافز، سواء على المعدات التى يستوردها أو المنتجات التى يصدرها، شريطة التوافق البيئى، وذلك من خلال دمج المعايير الاستدامة البيئية .

وأكدت وزيرة البيئة ، خلال اجتماع ، لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، فى الوقت الذى تنعكس أزمة كورونا على العالم كله، قررنا أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئى فى مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يطلق عليه فكرة الاستدامة ".

ومن جانبه، طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بضرورة ارسال الخريطة الاستثمارية للجنة، حتى يتم ترجمتها مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهاز وسيتم عقد لقاء آخر بعد مضي شهر ونصف للوقوف على ما تم من قبل الجهاز فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة، وهل هناك بعض الملاحظات على الأداء على أرض الواقع من عدمه.