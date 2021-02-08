شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بمجلس النواب يطالبون بالتصدى للفساد وإهدار المال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب عن الأقصر، "إن جميع قرى الأقصر تحت خط الفقر وأى حد يقول غير ذلك "كذاب"، فالمواطن لا يجد قوت يومه وهناك من يصاب بالجلطة والنزيف بسبب صعوبة المعيشة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء تعقيب النواب على بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابع: "أقسم بالله كل الزيارات الرسمية التى تتم للمحافظة وردية، وسيارات فارهة ووجبات رهيبة مش عارفين أنواعها إيه، واللى بيدفع ثمنها هو المواطن البسيط".

واستطرد: "صدق أو لا تصدق الفلاح عندنا يحتاج إلى دعم وطالبنا بزيادة سعر توريد طن القصب والناس بتطالب برفعه إلى ألف جنيه رغم أنه مش هيعمل حاجة لكن أهو رزقه".

فيما طالب النائب أحمد البعلى، باستكمال مستشفى حميات التل الكبير، وتحويله لمستشفى مركز يقدم خدمات ورعاية صحية للمواطنين، قائلا: "مستشفى حميات التل الكبير اتصرف عليها نصف مليار جنيه، وبعدين وزارة الصحة تراجعت عن تدشينه، دا إهدار مال عام".

وطالبت النائبة نيفين الكاتب، بالاهتمام بمحور التعليم والبحث العلمى، قائلة :"الناس بتهاجر مصر بسبب عدم دعم البحث العلمى".

بدوره، قال النائب حسام العمدة: "أهنيء الوزيرة على حصولها جائزة التميز كأفضل وزيرة، ونطالب بخطة لإصلاح الجهاز الإدارى لأنه مترهل جدا وغير فعال، وهناك فساد إدارى من ناحية تعطيل مصالح الناس، والناس بتعانى عشان تستخرج تراخيص، ولابد من مراجعة وإصلاح الجهاز الإدارى، وأن تكون هناك رؤية، ومبادرة حياة كريمة نثمنها، ويجب أن تعلن المراحل المختلفة للمواطنين، كما أنه يجب العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى".

وقال النائب بلال النحال، نائب البحيرة: "من سنة 2018 نطالب بمجمع للخدمات الحكومية ولم يتم إنشاء المجمع بسبب قرارات التخصيص وعدم توفير الاعتمادات المالية".

ودعا النائب صابر عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوى بمحافظة المنيا، لزيارة مركز ومدينة ملوى للاطلاع على الأوضاع المتردية التى تعانى منها بسبب سوء الخدمات وتراجعها بشكل لافت للنظر.

وقال النائب: "نحن لا نلمس أى تخطيط فى المنيا وتحديدا فى مركز ملوى، وقبل أيام هطلت الأمطار وأصبح السير فى الشوارع على الأقدام أو السيارات فى منتهى الصعوبة".

وتابع عضو مجلس النواب: "الأمطار حولت ملوى إلى معجنة"، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يكون هذا هو حال ثانى أكبر مركز تجارى فى الجمهورية.

وقال أن شركة الغاز الطبيعى والتى تقوم بالتوصيل للمنازل لم تقم بإعادة الشيء لأصله، لافتا إلى أن الشركة تسببت فى أزمات كبيرة فى الشوارع بسبب عدم إعادة تهيئة الشوارع بعد عمليات التركيب.

وطالب النائب، وزيرة التخطيط بزيادة الاعتمادات المالية لمركز ملوى خصوصا فى قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب، وكذلك مراكز الشباب ووحدات الإسعاف.

وحذر أبو زيد، من تأثر مياه الشرب بملوى بسبب عدم تطوير محطة المعصرة، والتى لم يتم عمل صيانة لها، وهو ما يتسبب فى عدم قدرتها على العمل بالمعدلات الطبيعية، متسائلا: هل هناك أهم من توفير كوب مياه نظيف للأهالي؟.

وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وحدة غسيل كلوى للأطفال فى مستشفى ملوى، لافتا إلى أن الوحدة الموجودة للكبار فقط، وهو ما يسبب أزمات للمواطنين.

وانتقد صابر عبد الحكيم، عدم توفير الاعتمادات المالية للوحدة المحلية فى ملوى، وهو ما يتسبب فى إعاقة القيام بعملها على الوجه الأكمل سواء فى ملف القمامة وغيره، مطالبة بزيادة الاعتمادات المالية لكافة الوحدات المحلية بملوي.