شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد: خطة لخفض كثافة الفصول خلال 3 سنوات.. ونحن فى فترة ذهبية لتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك خطة وضعتها الحكومة لمدة 3 سنوات، لخفض كثافة الفصول فى المدارس، مشيرة إلى أن هناك محافظات انخفضت كثافة الفصول فيها 50% خلال الفترة الماضية، وستشهد الفترة المقبلة انخفاض الكثافة فى فصول أخرى.

وأشارت الوزيرة، إلى توجيهات الدولة بإنشاء مراكز حكومية مجمعة، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وبشكل أسرع، واستغلال المساحات غير المستغلة.

وعقبت الوزيرة على مطالبات النواب بدمج الاقتصاد غير الرسمى، قائلة: "القطاع غير الرسمي، 34%، لكن هذه نسبة العمالة، أما الاقتصاد نفسه والقيمة المضافة الخاصةبه لا تتعدى 14%، والحكومة تهتم بهن وهناك لجنة مشكلة لحصر العمالة غير المنتظمة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ينزل على أرض الواقع لتدقيق البيانات، والهدف هو توفير فرص عمل لهم ورعايتهم".

وأضافت، أن هذه الفترة هى فترة ذهبية لتمكين الشباب، ويتم التمكين فى جميع الوزارات والقطاعات، ويتم تدريبهم على القيادة، وهناك شباب مساعدين ومعاونين للوزراء ونواب للمحافظين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، خلال تعقيب الوزيرة على مداخلات وملاحظات النواب.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.