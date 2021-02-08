شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة للنواب: مشروع العربات المتنقلة يوفر فرص عمل كثيرة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أوضاع العمالة المصرية فى الداخل والخارج والتوظيف ودور مكاتب العمالة والعاملين بالخارج.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة، أن هناك وظائف ستندثر وتلغى خلال السنوات المقبلة وستظهر وظائف اخرى جديدة تحل محلها ولذلك سيكون هناك تدريب على هذه الوظائف ولكن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عنها خاصة فى القرى، وأن النسب التى تعلنها الدولة عن البطالة حقيقية وأن نسبة البطالة كانت فى عام 2014 أكثر13% ووصلت الآن لـ7% وهى نسبة كبيرة مما يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن العربات المتنقلة كمشروع تتبناه الوزارة لتوفير فرص عمل ويتم بالتعاون مع جهاز المشروعات ومصر الخير وغيرها من الجهات لتوفير التمويل للمشروعات للشباب بعد التدريب عليها وتم اختيار مجالات عملها بعناية ووفق احتياجات السوق.

وقال الوزير، إن المكاتب العمالية لعبت دورا كبيرا فى تحصيل مستحقات مالية للعاملين بالخارج.

وأثار بعض النواب، مشاكل العمالة، منها مها العمالة المصرية الكويتية التى عادت إلى مصر بسبب وباء كورونا ولا يستطيعوا العودة مرة اخرى بينما اسرهم وابنائهم موجودين هناك بالكويت مطالبين بتحرك الوزارة لحل هذه المشكلة خاصة مع كثرة الاتصالات من المواطنين للنواب، وتساءل النائب كريم السادات عن مسابقات الوظائف وقال إن الوزارة اعلنت مؤخرا عن 4240 وظيفة فما موقف التقديم مشيرا إلى أن المشكلة عدم وجود وظائف.























