شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة المرحلة الأولى فى انتخابات فرعيات "المحامين" بـ 16 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، نتيجة المرحلة الاولى التى عقدت لنقابات شمال الجيزة و جنوب الجيزة و الفيوم و بني سويف والمنيا وشمال أسيوط وجنوب أسيوط والوادي الجديد وسوهاج و قنا والأقصر و أسوان و البحر الأحمر و الإسماعيلية وبورسعيد و السويس و شمال سيناء و جنوب سيناء.

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، قد أصدرت من قبل قرارا من ستة بنود بشأن موقف انتخابات مجلس نقابة المحلة الكبرى عقب الحكم الصادر بتاريخ 31 يناير الماضي من محكمة القضاء الإداري، وقررت وقف الإجراءات التي تمت بشأن فتح باب الترشح لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، واعتبارها كأن لم تكن وتكليف إدارتي الحاسب الآلي والسجلات بتحديد الأسماء المقيدة بجدول ثالث المحلة، وفتح باب التقدم للنقل وفقا للضوابط المحددة من النقابة، وذلك من يوم 3/2/2021 وحتى يوم 9/2/2021 وإعادة فتح باب الترشح على مقاعد النقابة الفرعية لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، وذلك اعتبارًا من 10/2/2021 وفقًا للجدول الزمني المرفق بالقرار، وتجرى الانتخابات