شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مشروعات مجلس النواب توصى بالتنسيق بين وزارة البيئة وجهاز المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عقد لقاء مع وزيرة البيئة بعد مضى شهر ونصف للوقوف على مدى التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات والوزارة فى المشروعات الخاصة بالجهاز، وما تم من تنفيذ على أرض الواقع.

ولفت مرعى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن التنسيق بين الجهاز والبيئة من الملفات الهامة والمطلوبة خلال الفترة المقبلة، للوقوف على ما تم من خطوات على الأرض، خاصة وأن خطة الوزارة تتطلب ترجمة على الأرض، وهذا بدوره يعنى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهاز وكل الجهات المعنية بالترجمة على الأرض لضمان تحقيق ذلك.

الجدير بالذكر أن الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قالت خلال الاجتماع، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة ربط الملف البيئى بالقطاع الاقتصادى، وتم بالفعل العمل على ثلاث محاور رئيسية فى هذا الصدد، أولها الحد من التلوث، الحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة للموضوعات العامة ومنها التغيرات المناخية، وكان الأهم العمل على ملف تلوث الهواء، أخطرها ما يؤثر على الصدر، وبسبب إجراءات عاجلة تم تخفيض نسبة الملوثات التى تؤثر على الصدر بنسبة 24%.