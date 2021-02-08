شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التخطيط للجان..ويرفع الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، إلى اللجان النوعية ـ كل فيما يخصه ـ للمتابعة والدراسة والتأكد مما ورد فيه من إيضاحات على أرض الواقع، على ان تعد تقريرا عنه للعرض على المجلس.

وبعد إحالة البيان، تم رفع الجلسة العامة التى عقدت اليوم، على أن تعقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خصص جلسة اليوم لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، وشهدت الجلسة تعقيب الوزيرة على مداخلات وملاحظات النواب.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.