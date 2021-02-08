شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: 500 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير 51 مركزا تشمل 1500 قرية، تكلفتها المقدرة نحو 500 مليار جنيه ، مضيفا في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم، أن تكلفة كل مركز ستكون 3 مليار جنيه بحد أدني.

وتحدث الوزير عن جهود وزارة التنمية المحلية في تحديد المراكز، والمعايير التي تم الاختيار علي أساسها، وتشمل أن يضم المركز أفقر قري، وعدد القري الأكثر فقرا في المركز، ونسبة المرأة المعيلة، ونسبة الأمية، ونسبة التغطية للصرف الصحي، وعدد القري المصدرة للهجرة، نسبة السكن والمؤهل منه وغير المؤهل ، مشيرا إلي أن وزارة التنمية المحلية تمكنت من تنفيذ مشروعات بنسبة 74% .

وأضاف شعراوى ، : "كنا عاملين حسابنا أول مرحلة لمبادرة حياة كريمة، ندخل 80 مليار، والرئيس عبد الفتاح السيسي، قال نخصص 150 مليار، وبالفعل تجاوزنا 150 مليار جنيه".

وأوضح ، أن الـ 51 مركز في المرحلة الثانية، منها 24 مركز تقوم بها وزارة الاسكان من إنشاءات وصرف صحي وطرق وغيرها، و27 مركز تقوم بها الهيئة الهندسية، كما أن وزارة الداخلية أصبحت عضو رقيب معانا علي تنفيذ المشروعات".

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي توجيهات الرئيس السيسى ، بإنشاء مجمعات خدمية في القري، خاصة في ظل ندرة الأراضي، ولو تواجدت أراضي نستغلها وننشئ سكن في القري، وبدأنا في حياة كريمة في مركزين هما ساحل سليم، والوقف، وسيتم عمل مسح كامل للقرية، ووجدنا معدلات مساكن عديدة غير صالحة للاستخدام ، لافتا الى المبادرة تهدف الى توفير وظيفة وفرصة عمل لكل شخص فى قرى المبادرة .