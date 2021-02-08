شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: إيرادات منظومة المواقف 602 مليون جنيه وطورنا 195 موقفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتحقيق السيولة المرورية والحد من ظاهرة تكدس السيارات، بالإضافة لتحقيق التكامل بين المنظومة وباقى وسائل نقل الركاب.

وقال شعراوى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أنه تم تكليف المحافظات بعدد من التكليفات بشأن المواقف منها التصدى لظاهرة المواقف العشوائية، وتطوير وضم بعض المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف رسمية، وتنظيم بعض المواقف العشوائية التى لا تؤثر على حركة المرور لحين اتخاذ إجراء بشأنها وتحصيل رسوم منها، وإزالة المواقف العشوائية التى تعوق حركة المرور ولا تصلح لإقامة مواقف عليها، بالإضافة إلى إنشاء مواقف جديدة حال توفر مساحة مناسبة لها ولا تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين، لافتا إلى أنه تم تكليف المحافظات أيضًا بتوفير قطع أراضى لإقامة مواقف عليها خارج الكتلة السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف، والتنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوجيه المركبات لتفادى الإزدحام المرورى وتكدس المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة بكاميرات مراقبة وبوابات الدخول والخروج واستخدام الكروت الممغنطة وقواعد بيانات للسيارات لكل موقف وجارى التعميم بباقى المحافظات، لافتًا إلى أن الإيرادات المتحصلة عن العام المالى 2020/2019 مبلغ (602) مليون جنيه، بنسبة زيادة عن العام السابق قدرها 7% الإيرادات المحصلة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص المواقف والساحات العشوائية حيث تم تطوير وتنظيم عدد (195) موقف وساحة رسمية منها عدد ( 153 ) موقفا وعدد (42) ساحة، وتم إحلال وتجديد لعدد (74) موقفا وساحة رسمية منها عدد (70) موقفا وعدد (4) ساحات، كما تم استبدال عدد 24 موقفا وساحة عشوائية منها عدد (17) موقفا عشوائيا وعدد(7) ساحات عشوائية، وتم تقنين عدد (397) موقفا وساحة عشوائية منها عدد (55) موقفا عشوائيا وعدد (342) ساحة عشوائية، وتم إزالة عدد (37) موقف وساحة عشوائية منها عدد (10) مواقف عشوائية وعدد (28) ساحة عشوائية.

ولفت الوزير إلى أنه تم إنشاء عدد (55) موقف وساحة جديدة بدلًا من المواقف والساحات العشوائية منها عدد (28) موقف وعدد (27) ساحة، وتم إنشاء مجمعات للمواقف بعدة محافظات لاستبدال المواقف العشوائية والحد من عدد سيارات الميكروباص التى تدخل المدينة (محافظة القاهرة، الجيزة، المنيا، بورسعيد )، كما تم انشاء خطوط جديدة ببعض المحافظات لتوفير خدمات للمواطنين بأعداد سيارات مناسبة، بالإضافة إلى أنه تم تدبير بعض قطع الأراضى المناسبة ببعض المحافظات لإنشاء مواقف مجمعة خارج المدن، وتم تركيب وربط كاميرات بالميادين الرئيسية ببعض المحافظات لمتابعة الازدحام المرورى واتخاذ الإجراءات اللازمة.