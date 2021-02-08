شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يغلق باب المناقشة فى بيان وزيرة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، على غلق باب المناقشة فى بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بعد ورود طلب من 30 عضوا بغلق باب المناقشة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، أثناء تعقيب النواب على بيان الوزيرة.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.