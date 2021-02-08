شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب للأعضاء بسبب الكلمات: "طالما الكل غاضب يبقى أنا صح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن غضب كل النواب بسبب الكلمات والحديث فى الجلسة خلال التعقيب على بيانات الوزراء، يؤكد أنه "صح"، مجددا التأكيد على الالتزام بوقت الكلمة.

وأضاف رئيس مجلس النواب للأعضاء: "اللى هنادى عليه للكمة هى مرة واحدة فقط، ومبسوط أن محدش راضى لا فى الشمال ولا اليمين، ودا دليل إنى ماشى صح، أنا صح كدا لأن الكل غاضب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، أثناء تعقيب النواب على بيان الوزيرة.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.