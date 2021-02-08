شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بجولة تفقدية صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة حيث اطلع على الموقف التنفيذى والإنشائى لعدد من الأحياء والمنشآت منها مركز مصر الثقافى الإسلامى الذى يحتوى على أحد أكبر المساجد فى العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين 107 آلاف مصلی وترتفع مآذنه بطول 140 مترا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوى على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 دور) بسعة إجمالية 3000 سيارة.