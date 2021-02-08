التوزيع الجغرافي للإصابات الـ234 بكورونا.. جهة الشرق في الصدارة تليها البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 234 الجديدة.

وسجلت بجهة الشرق، 60 حالة جديدة، من بينها 33 حالة بوجدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 52 حالة جديدة، منها 44 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 50 حالة، وبجهة الشمال سجلت 24 حالة، و16 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، وبجهة سوس ماسة سجلت 10 حالات، ونفس العدد بجهة خنيفرة بني ملال.

وسجلت أربع حالات بجهة مراكش آسفي، ونفس العدد بدرعة تافلالت، ثم ثلاث حالات بجهة فاس مكناس، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

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