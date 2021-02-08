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حصيلة حملة التلقيح ضد كورونا.. أزيد من نصف مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، في نشرة اليومية، إنه تم تلقيح 550 ألفا و149 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الإثنين.

حملة التلقيح انطلقت قبل 12 يوما، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين،  على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

وكان المغرب قد تلقى شحنة لقاح أولى من لقاح “أسترازينيكا – أوكسفورد”، ثم تسلم شحنة ثانية من لقاح سينوفارم الصيني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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