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نشرة كورونا.. 234 إصابة جديدة و14 وفاة و493 حالة شفاء خلال 24 ساعة

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، و 493 حالة شفاء، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 475589  حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 1308,5  إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ1.1 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 454997 حالة، بمعدل تعاف يناهز 95,7  في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات 8408 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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