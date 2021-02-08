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السعودية تسجل 356 حالة مصابة بكورونا

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محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (356) حالة مؤكدة جديدة لفيروس الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (370634) حالة، من بينها (2415) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة.

 

كما تم تسجيل (298) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (361813) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6406) حالات بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، وتم إجراء (48260) فحصاً مخبرياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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