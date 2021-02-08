السعودية تسجل 356 حالة مصابة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (356) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (370634) حالة، من بينها (2415) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة.



كما تم تسجيل (298) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (361813) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6406) حالات بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، وتم إجراء (48260) فحصاً مخبرياً.