شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي: أفضل وسيلة للتصدي لكورونا تطعيم أكبر عدد من الناس سريعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي في إفادة لوسائل الإعلام اليوم الاثنين إن أفضل دفاع في مواجهة تطور فيروس كورونا وظهور سلالات مختلفة هو تطعيم أكبر عدد من الناس بأسرع ما يمكن.

وأضاف فاوتشي أنه بينما كان من المعقول التفكير في دراسة فعالية لقاح فايزر ومودرنا على أساس جرعة واحدة في ضوء قيود إمدادات اللقاح، فإن مثل هذه الدراسة ستستغرق شهورا حتى تكتمل وبالتالي من المحتمل أن تجعل استنتاجاتها محل جدال.

وحث فاوتشي الناس على الحصول على جرعتين من اللقاح.