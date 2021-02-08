شكرا لقرائتكم خبر عن سكان بالعاصمة الإندونيسية يتركون منازلهم هربا من الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دفعت الفيضانات والأمطار الغزيرة وانقطاع الكهرباء السكان إلى ترك منازلهم في أجزاء من العاصمة الإندونيسية اليوم الاثنين مع توقعات باستمرار هذه الأحوال التي ساءت بسبب ظاهرة لا نينيا المناخية حتى مارس أو أبريل .

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم إجلاء أكثر من 1000 شخص في شرق وجنوب جاكرتا بعد هطول الأمطار بغزارة خلال الليل، وكانت المنازل المطلة على نهر سيليونج من بين الأكثر تضررا بالفيضانات.

وقالت إيستي باروكاه التي اجتاحت المياه منزلها "إذا علا الفيضان فسنضطر إلى البحث عن ملجأ في مكان آخر لكن إذا ظل على هذا الارتفاع فأعتقد أننا سنقرر عدم الرحيل".

وأضافت "معظم أغراضنا موجودة في الطابق الثاني".

وغرقت أجزاء من المنازل الخشبية على طول النهر في المياه الموحلة. وكان الأطفال يلعبون أمام منازلهم في المياه التي تصل حتى خصرهم.

وتفقد مسؤولو إدارة الإطفاء وهم يرتدون سترات النجاة الحمراء المناطق المتضررة حيث قالوا إنه تم إجلاء بعض السكان المسنين والأطفال.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة بأنحاء جزيرتي جاوا وبالي وأجزاء من شرق إندونيسيا.

وتتعرض إندونيسيا بشكل دائم لفيضانات وانهيارات أرضية خاصة خلال موسم الأمطار الممتد من نوفمبر تشرين الثاني إلى مارس .