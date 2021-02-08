شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا وبولندا والسويد تطرد دبلوماسيين روس في إطار المعاملة بالمثل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طردت ألمانيا وبولندا والسويد أعضاء من السفارات الروسية بهذه الدول ، ردا على طرد دبلوماسييها من روسيا الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن الدبلوماسي الروسي في برلين شخص غير مرغوب فيه.

وقالت وزارة الخارجية البولندية على تويتر إنها طردت دبلوماسياً روسياً رداً على "الطرد غير المبرر" لدبلوماسي بولندي في روسيا.

واضافت أن الدبلوماسي الروسي غير المرغوب فيه في بولندا موظف في القنصلية الروسية في بوزنان.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي على تويتر "أبلغنا السفير الروسي أن شخصا من السفارة الروسية عليه مغادرة السويد."

وأضافت "هذا رد واضح على القرار غير المقبول بطرد دبلوماسي سويدي كان يؤدي مهامه فقط".

وتأتي هذه الخطوات بعد أن طردت روسيا دبلوماسيين ألمان وبولنديين وسويديين زعمت أنهم شاركوا في احتجاج لدعم المعارض المسجون أليكسي نافالني.