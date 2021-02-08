أول تعليق من 'سرايا السلام' بعد الكشف عن مخطط 'استهداف المقدسات'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت سرايا السلام، اليوم الاثنين، نتائج اجتماع عقدته بعد الكشف عن مخطط لـ"استهداف المقدسات"، مشيرة إلى تنسيقها مع الأجهزة الأمنية من أجل إحباط ذلك المخطط.



المتحدث باسم السرايا صفاء التميمي قال خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "الاجتماع بقادة السرايا العسكريين خرج باعلان الجهوزية التامة والبدء بانتشار السرايا في المحافظات المهددة وهي بغداد وكربلاء والنجف"، مشيراً إلى أن "التهديد يشمل المساس بمقدسات الشيعة والسنة وكذلك مقدسات غير المسلمين".

وأضاف "كان لدينا تنسيق مع الأجهزة الأمنية العراقية ولم نبخل بالمعلومات"، مؤكداً أن "العمل يتم بتنسيق عال بين السرايا وقوات الأمن من اجل التوصل للإرهابيين، وإحباط مخططاتهم".

وأوضح، أنه "سيكون هناك انتشار أمني مكثف في المناطق المهددة".

يشار إلى أن محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن مخطط للهجوم على بعض "المقدسات" في بغداد والمحافظات.