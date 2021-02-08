محاكمة ترامب.. البيت الأبيض يعلن موقف بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتدخل في محاكمة سلفه دونالد ترامب.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس بايدن لن يتدخل في محاكمة ترامب وسيترك الأمر لمجلس الشيوخ.



يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر إن المحاكمة الثانية لترامب، بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس الأمريكي، ستبدأ الثلاثاء بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيسا.

وقال المصدر المطلع على المناقشات، طبقا لوكالةرويترز للأنباء، إن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول في 6 من يناير/ كانون الثاني الماضي ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.

ويأمل المشرعون الـ 9 الديمقراطيون في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترامب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.

وأنهى ترامب الجمهوري فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في 20 يناير، بعد أن خسر انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن.

وحظيت محاولة فاشلة الشهر الماضي لرفض القضية ضد ترامب على أساس أن إجراء محاكمة بعد ترك الرئيس منصبه تحرك غير دستوري بدعم 45 من الجمهوريين الخمسين في مجلس الشيوخ.

ورفض مدعو مجلس النواب هذه الحجة في مذكرتهم التي قدموها لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

وقدموا حجتهم لإدانة ترامب من أجل حماية الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي ولردع أي رئيس في المستقبل قد يفكر في التحريض على العنف سعيا وراء السلطة. ودفعوا بأن ترامب "مسؤول وحده" عن هجوم الكابيتول.

ولإدانة ترامب، يتعين على 17 جمهوريا أن ينضموا إلى الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ في التصويت.