ثورة في صناعة الطيران.. أول رحلة باستخدام وقود "تخليقي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة لشركة طيران "كيه إل إم"، الذراع الهولندي لـ "إير فرانس كيه إل إم"،عن أول رحلة تجارية باستخدام وقود تخليقي.

وقالت الحكومة الهولندية، الإثنين، إن طائرة لشركة طيران "كيه إل إم" تعمل بوقود تخليقي نقلت في رحلة تجارية ركابا من أمستردام إلى مدريد الشهر الماضي في حدث هو الأول في العالم.

وحسب رويترز، قالت الحكومة والشركة في بيان إن طائرة "كيه إل إم" استخدمت وقودا عاديا مخلوطا بخمسمائة لتر (132 جالون) من الكيروسين التخليقي أنتجته "رويال داتش شل".

وقالت كورا فان نيوين، وزيرة البنية التحتية الهولندية، إن "جعل صناعة الطيران أكثر استدامة هو تحد يواجهنا جميعا... اليوم مع هذا الحدث الأول من نوعه في العالم فإننا ندخل إلى فصل جديد في صناعتنا للطيران".

وقال بيتر إلبيرس رئيس "كيه إل إم"، إن الوقود المستدام من المحتمل أن يقدم أكبر مساهمة في تخفيضات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الأساطيل الجديدة لشركات الطيران".

وأضاف، أن "الانتقال من الوقود الأحفوري إلى بدائل معمرة هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة".