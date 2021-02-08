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السعودية تسجل 356 حالة مصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (356) حالة مؤكدة جديدة لفيروس الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (370634) حالة، من بينها (2415) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (298) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (361813) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6406) حالات بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، وتم إجراء (48260) فحصاً مخبرياً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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