حاكم دبي: إن لم ندخل مدار المريخ فقد دخلنا التاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الهدف من رحلة مسبار الأمل إلى كوكب المريخ إعطاء أمل بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم، موضحاً أننا إن لم ندخل المدار فقد دخلنا التاريخ.



وقال اليوم، عبر رسالة وجهها إلى شعب الإمارات: "خلال الساعات القادمة، يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وسيكون التحدي الأكبر هو الدخول إلى مدار المريخ".

وأضاف : "50% من البعثات البشرية التي حاولت قبلنا لم تستطع أن تدخل المدار، ولكن أقول: حتى إن لم ندخل المدار فقد دخلنا التاريخ، هذه أبعد نقطة في الكون يصل إليها العرب في تاريخهم".

وتابع: "أكثر من 5 ملايين ساعة عمل، أكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية، هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب"، سائلاً الله تعالى التوفيق في الوصول إلى كوكب المريخ.