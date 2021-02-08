شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي: أفضل وسيلة للتصدي لـ«كورونا» تطعيم أكبر عدد من الناس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، في إفادة لوسائل الإعلام، الاثنين، إن أفضل دفاع في مواجهة تطور فيروس كورونا، وظهور سلالات مختلفة هو تطعيم أكبر عدد من الناس بأسرع ما يمكن.

وأضاف فاوتشي أنه بينما كان من المعقول التفكير في دراسة فعالية لقاح «فايزر» و«مودرنا» على أساس جرعة واحدة في ضوء قيود إمدادات اللقاح، فإن مثل هذه الدراسة ستستغرق أشهراً حتى تكتمل وبالتالي من المحتمل أن تجعل استنتاجاتها محل جدال. وحث فاوتشي الناس على الحصول على جرعتين من اللقاح.