شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بحريق بمركز للمهاجرين في برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-رويترز

قالت إدارة الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين على «تويتر»، إن حريقاً اندلع، الاثنين، في مبنى بالمدينة يؤوي طالبي لجوء وصلوا مؤخراً إلى البلاد، وأضافت أن عدداً كبيراً أصيب بجروح.

ولم يتضح سبب اندلاع الحريق الذي وقع في منطقة فريديناو جنوب غربي العاصمة الألمانية. وقالت إدارة الإطفاء: «تم التأكد من اندلاع الحريق في مركز اللاجئين». وأضافت أنها أرسلت 70 من أفراد الإطفاء إلى الموقع لرعاية المصابين.