شكرا لقرائتكم خبر عن قائد انقلاب ميانمار يدعو الشعب لتغليب الحقائق على المشاعر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

دعا قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الاثنين، المواطنين إلى تغليب الحقائق على المشاعر، وقال: إن انتخابات حرة ستُجرى وإن السلطة ستُسلم للحزب الفائز فيها، في الوقت الذي عمت فيه الاحتجاجات المناوئة للانقلاب البلاد.

وقال الجنرال مين أونج هلاينج، في أول كلمة يلقيها منذ الانقلاب قبل أسبوع، إن المجلس العسكري مختلف عن الحكومات العسكرية السابقة. وقال: إن وزراء مناسبين اختيروا وإن السياسة الخارجية للبلاد ستبقى من دون تغيير وسيتم تشجيع الدول على الاستثمار في ميانمار. وكرر القول: إنه تم التغاضي عن مخالفات وقعت في انتخابات العام الماضي، وإنه لا هيئة فوق القانون. ولم يرد في الكلمة ذكر لأونج سان سو تشي زعيمة البلاد التي أطاحها الانقلاب.