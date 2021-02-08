شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المكسيكي يستأنف أنشطته بعد تعافيه من "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو-أ.ف.ب

تعافى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من فيروس "كورونا" واستأنف أنشطته الرسمية، الاثنين.

وقال الرئيس البالغ 67 عاماً خلال مؤتمر صحافي في مقر الحكومة: "أشكر جميع المكسيكيين، نساء ورجالاً، الذين كانوا قلقين لإصابتي بالمرض بعدما تلقيت عدوى كوفيد-19. لحسن الحظ، لقد تعافيت".

وأضاف الرئيس الذي يعاني ارتفاع ضغط الدم وتعرض سابقاً لأزمات قلبية أنه شعر بآلام في العضلات وبـ"قليل" من الحمى، وأكد أنه وافق على تلقي علاج تجريبي للمعهد الوطني للغذاء، وهو مركز أبحاث مكسيكي مرموق.

وقال: "لقد أعطوني دواء مضاداً للفيروسات اعتباراً من الاثنين (25 كانون الثاني/يناير) ومضادات للالتهاب، ولحسن الحظ أعطت نتائج جيدة".

وكان الرئيس المكسيكي قد أعلن في 24 يناير/كانون الثاني إصابته بـ"كوفيد-19" ليعلق بعدها أنشطته على مدى أسبوعين.

وتعرض أوبرادور للانتقاد لتقليله من خطورة المرض وعدم وضعه الكمامة إلا نادراً. وبدأت المكسيك في 24 ديسمبر/كانون الأول حملة تلقيح للعاملين في الرعاية الطبية، وسجلت المكسيك البالغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، 1,9 مليون إصابة بـ"كوفيد-19" و166 ألفاً و200 وفاة.