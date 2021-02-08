شكرا لقرائتكم خبر عن طرد متبادل للدبلوماسيين بين روسيا وألبانيا وألمانيا والسويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-أ.ف.ب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن دبلوماسياً من سفارة ألبانيا في روسيا شخص غير مرغوب فيه، في إجراء يأتي رداً على قرار مماثل اتخذته تيرانا بحق دبلوماسي روسي، في حين طردت السويد دبلوماسياً روسياً رداً على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين، كما أعلنت برلين موظفاً في السفارة الروسية «شخصاً غير مرغوب فيه».

واستدعي سفير ألبانيا في موسكو أربن جازيوني إلى وزارة الخارجية الروسية لإبلاغه بأن «السكرتير الأول في السفارة الألبانية يونيدا دروجو أعلن شخصاً غير مرغوب فيه». وهذا الدبلوماسي سيكون ملزماً بمغادرة روسيا في غضون 72 ساعة بحسب المصدر نفسه. وجاء في بيان الخارجية أن «هذا الإجراء اتخذ رداً على قرار من ألبانيا بطرد السكرتير الأول في سفارة روسيا في تيرانا بذريعة مفتعلة».