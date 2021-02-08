شكرا لقرائتكم خبر عن المعلا يعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير عبدالرحمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة والدة الأمير عبد الرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم آل سعود الكرام الصبر والسلوان.

كما بعث سموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. (وام)