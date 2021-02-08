شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير: بوجبا سيغيب عدة أسابيع بسبب الإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الاثنين إن لاعب الوسط بول بوجبا سيغيب عدة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في التعادل 3-3 مع إيفرتون يوم السبت.

وخرج الدولي الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً مصاباً في الشوط الأول في ملعب أولد ترافورد وحل فريد بدلاً منه.

وسيغيب عن مباراة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء أمام وست هام يونايتد إضافة إلى مواجهتي وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز ومواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي.

وقال سولشاير لمحطة مانشستر يونايتد التلفزيونية: إنها إصابة تتطلب عدة أسابيع للتعافي منها. بدأ للتو عملية التعافي ويعمل مع الفريق الطبي وسيعود للمنافسات فور الاطمئنان على حالته. بول لاعب مهم جداً للفريق ولن نغامر بصحته. سيغيب بالقطع عدة أسابيع.

وتعرض الحارس ديفيد دي خيا لانتقادات بعد أخطاء ارتكبها أمام إيفرتون ومن المتوقع أن يبدأ الحارس دين هندرسون المباراة أمام فريق المدرب ديفيد مويز.

وخاض هندرسون البالغ من العمر 23 عاماً 40 مباراة بينما كان يلعب على سبيل الإعارة في شيفيلد يونايتد الموسم الماضي لكنه لعب عشر مرات فقط مع يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: يقدم دين أداء جيداً في كل مرة يحصل على فرصة للمشاركة. أصبح أكثر نضجاً وتطور مستواه.

وقال سولشاير أيضاً إن المدافع إيريك بايلي الذي غاب عن آخر خمس مباريات ليونايتد في كل المسابقات بسبب الإصابة يقترب من العودة.

