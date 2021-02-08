شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تساعد سلوفينيا بـ8 أطنان إمدادات طبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات، الإثنين طائرة مساعدات تحمل 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى سلوفينيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وسيستفيد منها نحو 8 آلاف من العاملين في الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وصرح إبراهيم المشرخ، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، والسفير غير المقيم لدى جمهورية سلوفينيا «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا، بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية في ظل الجهود المشتركة من قيادتي البلدين، في دفعها إلى آفاق أوسع تخدم مصالحهما التنموية».

وأضاف «استمراراً للجهود الإماراتية في تقديم العون للدول الشقيقة والصديقة، فقد حرصت القيادة الرشيدة على الإسهام في دعم القطاع الصحي في سلوفينيا، بتوفير الإمدادات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الجائحة، خاصة للعاملين في الخطوط الأمامية من الأطباء والممرضين والفنيين».

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، 1760 طناً من المساعدات، إلى 129 دولة، استفاد منها نحو 1.7 مليون من العاملين في المجال الطبي. (وام)