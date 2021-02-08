شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة هولندية تقوم بأول رحلة باستخدام وقود «تخليقي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة الهولنديةـ الاثنين إن طائرة لشركة طيران (كيه إل إم) تعمل بوقود تخليقي نقلت في رحلة تجارية ركابا من أمستردام إلى مدريد الشهر الماضي في حدث هو الأول في العالم.

وقالت الحكومة والشركة في بيان إن طائرة «كيه إل إم» استخدمت وقودا عاديا مخلوطا بخمسمائة لتر (132 جالون) من الكيروسين التخليقي انتجته رويال داتش شل.

وقالت وزيرة البنية التحتية الهولندية كورا فان نيوين «جعل صناعة الطيران أكثر استدامة هو تحد يواجهنا جميعا... اليوم مع هذا الحدث الأول من نوعه في العالم فإننا ندخل إلى فصل جديد في صناعتنا للطيران.»

وقال بيتر إلبيرس رئيس كيه إل إم، الذراع الهولندي لإير فرانس كيه إل إم، إن الوقود المستدام من المحتمل أن يقدم أكبر مساهمة في تخفيضات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الأساطيل الجديدة لشركات الطيران.

وأضاف قائلا «الانتقال من الوقود الأحفوري إلى بدائل معمرة هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة.»

(رويترز)