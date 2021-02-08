كرسبو يتخلى عن تدريب ديفينسا الأرجنتيني

قرر الهداف الدولي الأرجنتيني السابق هرنان كرسبو التخلي عن تدريب فريق ديفينسا إي خوستيسيا بعد أسابيع معدودة على قيادته إلى تتويج تاريخي بلقب «كوبا سوداميريكانا»، الموازية للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في أمريكا الجنوبية.

واستلم ابن الـ45 عاماً تدريب هذا الفريق المتواضع من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينس أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014-2015) ومودينا الإيطالي (2015-2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018-2019).

ونجح الهداف السابق الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي حيث تنقل بين بارما (1996-2000 و2010-2012) ولاتسيو (2000-2002) وإنتر ميلان (2002-2003 و2006-2009) وميلان (2004-2005) وجنوى (2009-2010) تخللها مروره بتشلسي الإنجليزي، في قيادة هذا الفريق المتواضع نهاية يناير إلى الانجاز التاريخي بالفوز في نهائي المسابقة الثانية من حيث الأهمية في القارة من بعد كوبا ليبرتادوريس على مواطنه لانوس 3-صفر.

لكن هذا الانجاز لم يحل دون اتخاذه قرار الرحيل الذي أعلن عنه في رسالة على انستجرام قال فيها: أريد أن أخبركم بأني سأرحل، مع الطاقم التدريبي، عن ديفينسا إي خوستيسيا. أنا ممتن على استقبالكم الحار وعاطفتكم وثقتكم في عملنا.

وتوجه إلى مشجعي النادي بالقول: إلى جميع جماهير ديفينسا إي خوستيسيا الذين قدموا لنا في هذا العام الوبائي نتيجة تفشي فيروس كورونا دعمهم وتشجيعهم غير المشروطين وعاطفتهم بكل طريقة ممكنة. سيبقى ديفينسا إي خوستيسيا في قلبي وقلب عائلتي إلى الأبد، شكرا لكم!.

وبحسب وسائل إعلام أرجنتينية، فقد طُلب من كرسبو تولي مهمة الاشراف على منتخب تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 وبطولة كوبا أمريكا المقررة في يونيو المقبل في الأرجنتين وكولومبيا.

كما أفادت تقارير أن كرسبو تلقى أيضاً عرضاً من نادي ساو باولو البرازيلي خلفا لفرناندو دينيز، لكن هناك إمكانية أن يعود أيضا إلى أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا من أجل أن يكون مجددا بجانب بناته الثلاث بعدما ابتعد عنهن لفترة طويلة بسبب الأزمة الصحية وقيود السفر.