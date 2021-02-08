"مستريح القليوبية" فى قبضة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب محل لبيع المصوغات الذهبية مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين.

وأكدت التحريات قيام المتهم بالتحصل على مبالغ مالية بلغ إجماليها أكثر من ثلاثة ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بدعوى تعثر تجارته.

وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.