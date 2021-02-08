بريطانيا تخفض مستوى التهديد الإرهابي

ابوظبي - سيف اليزيد - خفضت أجهزة الأمن البريطانية، الاثنين، مستوى التأهب في مواجهة التهديد الإرهابي من «خطير» إلى «كبير»، مشيرة إلى تراجع عدد الاعتداءات في الأشهر الماضية في أوروبا.

وكان مستوى التهديد الإرهابي رفع في نوفمبر إلى أعلى فئة من خمس فئات قائمة، إثر وقوع اعتداءات عدة في فيينا وفرنسا.

وبحسب جهاز الاستخبارات الداخلية «أم آي 5» الذي أعلن هذا التغيير على موقعه الإلكتروني، فإن فئة «كبير» تعني أن هجوماً إرهابياً يعتبر «محتملاً» وليس «شديد الاحتمال».

وفي البرلمان، عزت وزيرة الداخلية بريتي باتيل هذا القرار إلى «التراجع الكبير في الاتجاه نحو هجمات في أوروبا منذ اعتداءات سبتمبر ونوفمبر 2020».

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة هجمات عدة، اعتبرت ذات طبيعة إرهابية.



