لبنان: الانتهاء من إزالة مواد خطرة من مرفأ بيروت



ابوظبي - سيف اليزيد - أبلغ سفير ألمانيا في لبنان، أندرياس كيندل، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن انتهاء الشركة الألمانية «كومبي لفت» من «توضيب» 52 مستوعباً تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، عثر عليها في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع فيه في الرابع أغسطس الماضي.

واستقبل عون السفير الألماني ظهر اليوم الاثنين في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وطلب كيندل «تدخل رئيس الجمهورية لتحويل المبالغ المستحقة للشركة الألمانية بهدف فتح الاعتماد المستندي اللازم ليصار لاحقاً إلى شحنها إلى ألمانيا».

يذكر أنه كان تم في نوفمبر الماضي توقيع اتفاقية بين قيادة الجيش ومديرية الجمارك وإدارة مرفأ بيروت من جهة، وشركة «كومبي لفت» الألمانية من جهة أخرى لمعالجة 52 مستوعباً يحتوي مواد قابلة للاشتعال، تم اكتشافها في المرفأ بالطرق العلمية الآمنة والمناسبة.



