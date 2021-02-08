إثر تسمم ناتج عن استهلاك مادة كحولية … مصرع 5 أشخاص في تونس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات الصحية في تونس، الإثنين، مصرع 5 أشخاص وإسعاف 25 آخرين، مرجحة أن يكون السبب تسمما ناتجا عن استهلاك مادة كحولية، في محافظة القصرين (وسط غرب).

وقال المدير الجهوي للصحة بمحافظة القصرين، عبدالغني الشعباني لفرانس برس: ”تم إسعاف 30 شخصا، توفي من بينهم 5 وغادر 11 آخرون المستشفى، ولا تزال حالتان تحت التنفس الاصطناعي في المستشفى الجهوي بالقصرين“.

وأكد الشعباني أنه تم ”أخذ عيّنات للتحليل ومعرفة سبب الوفاة تحديدا، في حين أنه من المرجح أن يكون استهلاك خليط من الكحول سبب ذلك“.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع، وفقا للمسؤول، بينما أكدت وسائل إعلام محلية، أن سبب الوفاة هو استهلاك مواد كحولية يطلق عليها تسمية ”القوارص“.

وفي أيار/مايو الفائت، وفي حادثة مشابهة، أصيب 39 شخصا بتسمم بعد استهلاك كحول الميثانول، وتم إحصاء 6 وفيات في منطقة حاجب العيون بمدينة القيروان (وسط).

ويلجأ البعض في الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس وفي المناطق الداخلية من البلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة، إلى شراء واستهلاك المواد الكحولية بطريقة غير قانونية؛ لثمنها البخس مقارنة بالخمور.

وتعتبر محافظة القصرين من المناطق التي تسجل نسبة بطالة تبلغ 20%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدل الوطني 16.2%، وهي من بين المحافظات الأكثر فقرا في تونس بنسبة 33.6%، وفقا لأرقام المعهد الوطني الرسمي للإحصاء.