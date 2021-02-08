هجوم سيبراني على شركات إسرائيلية في 3 دول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تعرض شركات إسرائيلية، في تل أبيب، ونيو دلهي، وواشنطن، لهجوم إلكتروني (سيبراني).

وبحسب صحيفة “جوروزاليم بوست” الإسرائيلية، “استهدف هجوم إلكتروني سيبراني، شركة Ness Digital Engineering التي تعمل في إسرائيل والولايات المتحدة والهند”، وفقا لما ذكرته مستشارة الأمن السيبراني، إينات ميرون.

لكن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم ربما بدأ في إسرائيل ثم امتد إلى فروع شركة نيس الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وقال مصدر مطلع على الأمر: “هذا حدث مهم.. بدأ بكثافة عالية الليلة الماضية.. هناك فوضى حاليا ونحاول إبقائه بعيدا عن الأنظار ، مع فرق التدخل بالشركة”.

وعن تأثيره واستهدافه لعملاء الشركة، أشار المصدر إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي تأثير على العملاء.

وعملت الشركة في الماضي مع الجيش الإسرائيلي، والصناعات الفضائية الإسرائيلية، وبريد إسرائيل، وسلطة المطارات الإسرائيلية، والجامعة العبرية، وغيرها من بين شركات وهيئات حكومية أخرى.

من جهتها ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن “الهجوم الإلكتروني استهدف عدة شركات إسرائيلية، في إسرائيل والهند والولايات المتحدة الأمريكية”، مضيفة أن “من بين الشركات التي تعرضت لهذا الهجوم شركة تابعة لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية”.