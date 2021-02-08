بالفيديو: السيول تقتل 24 عاملا بمصنع نسيج في المغرب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2021 5:04 مساءً

قالت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، إن تسربا لمياه الأمطار بمصنع غير قانوني للنسيج في مرأب تحت الأرض، بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس، بمدينة طنجة، تسبب في مقتل 24 شخصا على الأقل.

ولم يتضح كم عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى في ذلك الوقت، لكن السلطات قالت إن عمليات الإنقاذ مستمرة، وإنها أنقذت 10 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

ويمثل قطاع العمل غير الرسمي في المغرب نحو خُمس النشاط الاقتصادي غير الزراعي، وكثيرا ما يقع العمال فريسة لظروف عمل غير آمنة.

وقالت مصادر محلية، إن عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين، ما زالت مستمرة.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة؛ للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.