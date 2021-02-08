تسلا تستثمر في بتكوين 1.5 مليار دولار وتحقق رقما قياسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2021 4:33 مساءً

ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن قالت شركة تسلا إنها استثمرت 1.5 مليار دولار وستبدأ في قبول العملة المشفرة كطريقة للدفع.

قفزت الأسعار بنسبة 13% إلى 43,786 ألف دولاراً، في تعاملات اليوم الإثنين في لندن.

أعلنت شركة تسلا عن هذا الإعلان كجزء من تحديث لسياستها الاستثمارية، وفقاً لإحدى الوثائق.

إنها علامة أخرى على أن العملة المشفرة تكتسب قوة جذب واسعة كنوع من الاستثمار. وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

غالباً ما يروج المتحمسون للأصل الرقمي باعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم ومخزناً للقيمة في عالم غارق في الحوافز وطباعة الأموال من البنك المركزي المتفشي.

قال كبير محللي السوق في وسيط الفوركس أواندا كورب، إدوارد مويا، “إذا استمر اهتمام المؤسسات والشركات في النمو خلال الشهر المقبل، فيمكن أن تستهدف بيتكوين مستوى 45000 دولار”.