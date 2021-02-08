تقرير يكشف جرائم أردوغان في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن تركيا تعتقل 63 مواطنا في شمال سوريا وتنقلهم للمحاكمة في إسطنبول، وفقا قناة العربية.



وأضافت منظمة هيومان رايتس ووتش: باعتبار تركيا سلطة احتلال عليها احترام اتفاقية جنيف وعدم نقل مواطنين لأراضيها.

وتابعت: السوريون الذين اعتقلتهم تركيا نقلتهم لإسطنبول من مدينة رأس العين.

وفى وقت سابق، أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حملة إلكترونية بعنوان "الشمال السوري ينزف" لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا، خاصة بعدما أدى التوغل العسكري التركي إلى مقتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط الأمر الذي دفع ما يقرب من 300000 سوريًا للنزوح بسبب أعمال العنف