دولة الإمارات تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق عملية سلام في المنطقة ذات مصداقية على أساس قرارات الشرعية الدولية.



وأكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في كلمة بلاده باجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري، اليوم الإثنين، أن الإمارات تواصل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.

وشدد قرقاش على موقف الإمارات بدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.

كما أكد على استمرار مساعي الإمارات للقيام بدور إقليمي فاعل لإعادة الاستقرار للمنطقة، داعيا إلى ضرورة العمل الجماعي وزيادة التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.

ودعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى ضرورة تغليب الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري

وأكد وزارء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم اليوم الإثنين، تمسكهم بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، فيما جددت فلسطين دعوتها لمؤتمر دولي يضمن مفاوضات جادة مع إسرائيل.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الإثنين، أن التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي لا يمكن مواجهتها إلا بالتضامن.

وقال أبو الغيط ، خلال الاجتماع الطارىء لوزارء الخارجية العرب بالقاهرة، إن السلام يجب أن يتأسس على الحق، كما أن حل الدولتين مسار يحظى بتوافق العرب.

وأشار إلى أن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لا يمكن فرضها بخطوات أحادية، وليس أمامنا سوى خوض مسار التفاوض.

وأضاف أن الدول العربية تتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني أوشك أن يفقد الثقة في حل الدولتين بعد انصراف الطرف الآخر عن هذا الحل، موكدا أن انصراف الفلسطينيين عن حل الدولتين لن يكون في مصلحة أي طرف.