شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تعيد واشنطن لمجلس حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الولايات المتحدة عودتها للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية،، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن، اليوم (الإثنين)، أن الولايات المتحدة ستعود إلى المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً له بصفة مراقب. وأضاف «نعتزم القيام بذلك ونحن نعلم أن الطريقة الأكثر فعالية لإصلاح وتحسين المجلس هي التعامل معه بطريقة قائمة على المبادئ».

وتابع: «نعلم أن المجلس لديه القدرة على أن يكون منبراً مهماً لمن يحاربون الطغيان والظلم في جميع أنحاء العالم. ونسعى من خلال وجودنا على الطاولة لإصلاحه والتأكد من أنه يمكن أن يرقى إلى مستوى هذه الإمكانات».

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن استأنفت المشاركة في أنشطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد ثلاث سنوات من انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب بسبب ما وصفته إدارته بالتحيز ضد إسرائيل وعدم وجود إصلاح.

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً أعضاء جدداً في المجلس في وقت لاحق هذا العام.