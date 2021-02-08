شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع الهند في ضحايا الانهيار الجليدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند إثر الفيضانات التي اجتاحت شمالها ناجمة عن الانهيار الجليدي في جبال هيمالايا، والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الهندية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتأكد مقتل 18 شخصاً وفقدان ما لا يقل عن 200 آخرين غداة الانهيار الجليديتسبّب بفيضان نهر غمر محطتي توليد كهرباء وأدّى إلى جرف جسور وطرق.

وقال أوم أغاروال وهو أحد سكان المنطقة للتلفزيون الهندي «كانت هناك سحابة من الغبار مع تدفّق المياه. اهتزّت الأرض مثل الزلزال».

وأعلنت حكومة ولاية أوتاراخند الإثنين العثور على 18 جثة وقال رئيس الوزراء تريفندرا سينغ راوات إن 200 شخص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وكان معظم المفقودين يعملون في محطتي الطاقة، وعلق بعضهم في نفقين سدتهما الفيضانات والوحول والصخور.