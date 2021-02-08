شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخفض مستوى «التهديد الإرهابي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

خفضت أجهزة الأمن البريطانية الاثنين مستوى التأهب في مواجهة التهديد الإرهابي من «خطير» إلى «كبير»، مشيرة إلى تراجع عدد الاعتداءات خلال الأشهر الماضية في أوروبا.

وكان مستوى التهديد الإرهابي قد رفع في تشرين الثاني/نوفمبر إلى أعلى فئة من خمس فئات قائمة، إثر وقوع عدة اعتداءات في فيينا وفرنسا.

وبحسب جهاز الاستخبارات الداخلية «إم آي 5» الذي أعلن هذا التغيير على موقعه الإلكتروني، فإن فئة «كبير» تعني أن هجوماً إرهابياً يعتبر «محتملاً» وليس «شديد الاحتمال».

وفي البرلمان عزت وزيرة الداخلية بريتي باتيل هذا القرار إلى «التراجع الكبير في الاتجاه نحو هجمات في أوروبا منذ اعتداءات أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020».

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة عدة هجمات اعتبرت ذات طبيعة إرهابية.

ففي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، قتل جهادي كان أفرج عنه بشروط شخصين في وسط العاصمة قبل أن تقتله الشرطة على جسر لندن.

وفي حزيران/يونيو، قتل رجل ثلاثة أشخاص في متنزه ريدينغ على بعد 60 كلم غرب العاصمة لندن، وحكم على منفذه خيري سعد الله في كانون الثاني/يناير بالسجن مدى الحياة.