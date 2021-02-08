شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطرد دبلوماسياً ألبانياً رداً على خطوة مماثلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو – رويترز

قررت روسيا، الاثنين، طرد دبلوماسي ألباني رداً على طرد أحد الدبلوماسيين الروس من ألبانيا الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه يتعين على الدبلوماسي الألباني مغادرة روسيا خلال 72 ساعة.

كانت السلطات الألبانية أمرت دبلوماسياً روسياً بمغادرة أراضيها في يناير/ كانون الثاني بسبب مخالفته للقواعد المفروضة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا. ووصفت روسيا تلك الخطوة بأنها «ذريعة مختلقة».