شكرا لقرائتكم خبر عن قادة المعارضة الصومالية يعتبرون الرئيس غير شرعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو - (أ ف ب)

أعلن قادة المعارضة الصومالية، أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد، بعدما انقضت مدة ولايته دون التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الطريقة التي سيتم من خلالها المضي قدماً لإجراء انتخابات لاختيار خلف له.

وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في وقت متأخر الأحد: «اعتباراً من الثامن من فبراير/شباط 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيساً. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط».