شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات تجتاح جنوب غرب فرنسا .. وباريس في حالة تأهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانت (فرنسا) – رويترز

اجتاحت فيضانات عارمة جنوب غرب فرنسا، الاثنين، بعد أيام من الأمطار الغزيرة واتخذت عدة مناطق من بينها شرق باريس استعدادات لمواجهة فيضانات قبل موجة باردة متوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكانت بلدة سانت الواقعة على مسافة 115 كيلومتراً شمالي بوردو هي الأكثر تضرراً، حيث بلغت مياه نهر شارونت مستوى قرب 6.20 متر وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وارتفعت المياه إلى مستوى الخصر في عدة شوارع ومستوى الركبة بأجزاء واسعة من البلدة.

وتم إجلاء المئات بعد انقطاع الكهرباء بسبب تسرب المياه إلى الأقبية. ووضعت السلطات المحلية عوارض على كتل من الخرسانة حتى يستطيع السكان السير من المنازل التي غمرتها المياه إلى مناطق جافة.

وإلى جنوب شرق بوردو، حيث فاضت مياه نهر جارون على مناطق واسعة بين مارماند ولا ريول الأسبوع الماضي قالت السلطات المحلية إن المياه بدأت تنحسر لكن من غير المتوقع أن تنخفض مياه شارونت قبل يوم الأربعاء.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 7 قطاعات في حالة تأهب، الاثنين، من بينها شارونت - ماريتيم ومنطقتان على نهر لوار ومنطقتا السوم وواز في شمالي فرنسا ومنطقة سين ايه مارن شرقي باريس.

وفي باريس، انعزلت أجزاء كثيرة من ضفة نهر السين لأيام بعدما فاض النهر عن ضفتيه لكن مستويات المياه صباح اليوم الاثنين استقرت عند 4.35 متر وهو أقل من الارتفاعات التي سجلت عند 5.88 متر في يناير/ كانون الثاني 2018 و6.10 متر في يونيو/ حزيران 2016.